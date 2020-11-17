Труханов в третий раз стал мэром Одессы

Геннадий Труханов третий раз стал мэром Одессы. 17 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты повторного голосования на выборах.

Второй тур выборов в Одессе прошел 15 ноября.

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Глава комиссии на заседании 17 ноября озвучила данные:

за действующего мэра Геннадия Труханова во втором туре проголосовал 93 921 избиратель;

за кандидата от Оппозиционной платформы — За жизнь, народного депутата Николая Скорика — 72 974.

— Признать избранным одесским городским головой Труханова Геннадия Леонидовича, — говорится в решении, которое поддержали все 18 членов горизбиркома.

Николай Скорик уже заявлял, что намерен обжаловать в суде результаты выборов.

Труханов руководит Одессой уже шесть лет — 25 мая 2014 победил на внеочередных выборах как самовыдвиженец, а 25 октября 2015 его переизбрали.

Нарушения на выборах в Одессе

Представители Опоры сообщили, что во втором туре выборов мэра в Одессе не было зафиксировано серьезных нарушений.

Среди зафиксированных нарушений традиционная выдача бюллетеня без предъявления паспорта, попытки сфотографировать результат волеизъявления, голосования вне кабинок.

Источник: Одесский горсовет