Труханов втретє став мером Одеси

Геннадій Труханов втретє став міським головою Одеси. 17 листопада міська територіальна виборча комісія встановила результати повторного голосування на виборах.
Другий тур виборів у Одесі пройшов 15 листопада.
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Глава комісії на засіданні 17 листопада озвучила дані:
- за чинного міського голову Геннадія Труханова у другому турі проголосував 93 921 виборець;
- за кандидата від Опозиційною платформи – За життя, народного депутата Миколи Скорика – 72 974.
– Визнати обраним одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича, – сказано в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому.
Микола Скорик вже заявляв, що має намір оскаржити в суді результати виборів.
Труханов керує Одесою вже шість років – 25 травня 2014 року переміг на позачергових виборах як самовисуванець, а 25 жовтня 2015 року його переобрали.
Порушення на виборах в Одесі
Представники Опори повідомили, що у другому турі виборів мера в Одесі не було зафіксовано серйозних порушень.
Серед зафіксованих порушень традиційна видача бюлетеня без пред’явлення паспорта, спроби сфотографувати результат волевиявлення, голосування поза кабінками.
Джерело: Одеська міськрада