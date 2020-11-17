Труханов втретє став мером Одеси

Геннадій Труханов втретє став міським головою Одеси. 17 листопада міська територіальна виборча комісія встановила результати повторного голосування на виборах.

Другий тур виборів у Одесі пройшов 15 листопада.

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Глава комісії на засіданні 17 листопада озвучила дані:

за чинного міського голову Геннадія Труханова у другому турі проголосував 93 921 виборець;

за кандидата від Опозиційною платформи – За життя, народного депутата Миколи Скорика – 72 974.

– Визнати обраним одеським міським головою Труханова Геннадія Леонідовича, – сказано в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому.

Микола Скорик вже заявляв, що має намір оскаржити в суді результати виборів.

Труханов керує Одесою вже шість років – 25 травня 2014 року переміг на позачергових виборах як самовисуванець, а 25 жовтня 2015 року його переобрали.

Порушення на виборах в Одесі

Представники Опори повідомили, що у другому турі виборів мера в Одесі не було зафіксовано серйозних порушень.

Серед зафіксованих порушень традиційна видача бюлетеня без пред’явлення паспорта, спроби сфотографувати результат волевиявлення, голосування поза кабінками.

Джерело: Одеська міськрада