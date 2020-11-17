У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг Укравтодор планує побудувати та відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів та залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей. Про це на прес-конференції заявив глава Укравтодору Олександр Кубрак.

За його словами, у 2020 році агентство повністю виконує свої зобов’язання за відкритими проектами. Зокрема із запланованих 4 200 км доріг – 3 900 вже введені в експлуатацію. Проекти Великого будівництва торкнулися кожної з областей без винятку.

Лідерами за кількістю нових і реконструйованих доріг є Харківська (261,6 км), Закарпатська (248,3 км), Запорізька (220,2 км), Сумська (197,2 км), Хмельницька (194,3 км) області. Зі 100 штучних споруд, які планувалося відремонтувати у 2020 році, роботи завершили на 78. Інші відремонтують до кінця року.

Завершується реконструкція та будівництво 10 нових обхідних доріг навколо великих міст і ремонт 20 наявних. Незалежний технагляд працює на 1400 км доріг, які будують підрядники Укравтодору. Це переважно іноземні наглядові структури з Австрії, Франції, Польщі та Туреччини.

Кубрак також зазначив, що фінансування дорожнього будівництва відбувалося з трьох джерел – дорожнього фонду (з 38 млрд грн профінансовано 28,2 млрд грн), коштів від перемоги України в Стокгольмському арбітражі (з 35 млрд грн отримано 26,7 млрд грн), міжнародних організацій під гарантії уряду (15,2 млрд грн з 19,3 млрд грн запланованих).

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Глава Укравтодору зазначив, що агентство почало реалізацію низки масштабних довгострокових проектів, які стануть базою для розвитку галузі в найближчі 10 років. Зокрема, мова йде про будівництво доріг в прикордонних регіонах (600 км доріг вартістю 12,6 млрд грн), пілотних проектах з будівництва цементобетонних доріг (Кропивницький-Миколаїв, Дніпро-Решетилівка), які масштабуватимуться на всю країну.

Серед масштабних інфраструктурних проектів, які планується реалізувати у 2021 – 2025 рр. – Київська обхідна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд грн, а також будівництво нового моста через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд грн).

Кубрак нагадав, що агентство активно співпрацює з міжнародними партнерами. Був підписаний меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про впровадження комплексної антикорупційної програми на об’єктах Укравтодору. Консультанти банку перевірятимуть наявність корупційних факторыв навіть на тих об’єктах, які ЄБРР не фінансує.

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Укравтодор ввів низку інших антикорупційних практик. Наприклад, посилив контроль над ціноутворенням на будматеріали і впровадив державну експертизу для всіх типів робіт.

Кубрак також прокоментував заяву екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про нібито нецільове використання грошей “ковідного” фонду на будівництво доріг через неефективне витрачання коштів.

Зокрема за словами глави Укравтодору, економія на тендерах за останній рік збільшилася в середньому до 7%. Водночас в попередні роки вона становила максимум 6,5%. Він нагадав, що підряди на суму понад 1 млрд грн мають більше 20 компаній, тому заяви про монополізацію ринку шістьма компаніями є безпідставними.

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