Эксперт Минздрава обратился к “атеистам Covid-19”: Если не верите, умирайте дома

Помощь конспирологов, которые не верят в существование коронавируса, была бы очень кстати в украинских больницах.

Об этом сказал врач-анестезиолог профессор Сергей Дубров и добавил, что особенно не хватает рук младшего медицинского персонала.

— Для атеистов Covid-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии, — призвал Дубров.

Несколько часов работы в переполненных реанимационных отделениях, где вместо шести пациентов находятся 9-12 больных, хорошо лечит “ковидный атеизм”, отметил врач.

— И большая просьба к “атеистам Covid-19”: наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома… синея. Если вы не верите в Covid-19, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам, — отметил он.

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Одесские врачи рассказали об условиях борьбы с Covid-19

В связи с быстрыми темпами распространения коронавируса в Украине работа врачей связана с каждодневным психологическим и физическим истощением.

Не помогают медикам и условия, в которых приходится принимать больных.

Например, за восемь месяцев пандемии в большинстве больниц Одессы так и не установили кислородные станции, из-за чего в обязанности врачей входит самостоятельная замена баллонов с кислородом.