Експерт МОЗ звернувся до “атеїстів Covid-19”: Якщо не вірите, помирайте вдома

Допомога конспірологів, які не вірять в існування коронавірусу, була б дуже доречною в українських лікарнях.

Про це сказав лікар-анестезіолог професор Сергій Дубров та додав, що особливо не вистачає рук молодшого медичного персоналу.

– Для атеїстів Covid-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у будь-яке відділення інтенсивної терапії, – закликав Дубров.

Декілька годин роботи у переповнених реанімаційних відділеннях, де замість шести пацієнтів перебувають 9-12 хворих, добре лікує “ковідний атеїзм”, наголосив лікар.

– І велике прохання до “атеїстів Covid-19”: мабуть, не звертатися за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирати вдома… синіючи. Якщо ви не вірите у Covid-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів, – наголосив він.

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Одеські лікарі розповіли про умови боротьби з Covid-19

У зв’язку зі швидкими темпами поширення коронавірусу в Україні робота лікарів пов’язана зі щоденним психологічним і фізичним виснаженням.

Не допомагають медикам й умови, в яких доводиться приймати хворих.

Наприклад, за вісім місяців пандемії в більшості лікарень Одеси так і не встановили кисневі станції, через що в обов’язки лікарів входить самостійна заміна балонів із киснем.