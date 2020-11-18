В Кировоградской области киберполиция разоблачила 21-летнюю девушку, которая занималась мошенничеством в сети. Она создавала страницы в социальных сетях, где якобы продавала одежду.

Когда кто-то хотел приобрести товар, девушка просила прислать полную предоплату, а затем исчезала или блокировала покупателей.







На Кировоградщине девушка продала несуществующую одежду на 500 тыс. грн / 2 фотографии

На мошенническую схему натолкнулось около 500 человек. В результате фигурантка дела получила в общей сложности 500 тыс. грн. За совершенное преступление ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Подобный случай произошел в начале октября в Днепре. Полиция разоблачила владельцев онлайн-магазина, который продавал косметику.

Преступники просили предоплату 100%, а после получения средств меняли номера телефонов, или врали о задержании поставок. В целом они обманули около 50 человек на 300 тыс. грн.

Фото: Киберполиция