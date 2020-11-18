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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

На Кіровоградщині дівчина продала неіснуючий одяг на 500 тис. грн

У Кіровоградській області кіберполіція викрила 21-річну дівчину, яка займалася шахрайством у мережі. Вона створювала сторінки у соціальних мережах, де нібито продавала одяг.

Коли хтось хотів придбати товар, дівчина просила надіслати повну передоплату, а після цього зникала або блокувала покупців.

  • затримання за шахрайство
  • затримання за шахрайство
  • затримання за шахрайство
  • затримання за шахрайство
На Кіровоградщині дівчина продала неіснуючий одяг на 500 тис. грн / 2 фотографии

На шахрайську схему натрапило близько 500 людей. Внаслідок цього фігурантка справи отримала загалом 500 тис. грн. За скоєний злочин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Подібний випадок трапився на початку жовтня у Дніпрі. Поліція викрила власників онлайн-магазину, який продавав косметику.

Злочинці просили передоплату 100%, а після отримання коштів змінювали номери телефонів, або брехали про затримання постачання. Загалом вони ошукали близбько 50 людей на 300 тис. грн.

Фото: Кіберполіція

Джерело: Кіберполіція

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