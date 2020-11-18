На Кіровоградщині дівчина продала неіснуючий одяг на 500 тис. грн

У Кіровоградській області кіберполіція викрила 21-річну дівчину, яка займалася шахрайством у мережі. Вона створювала сторінки у соціальних мережах, де нібито продавала одяг.
Коли хтось хотів придбати товар, дівчина просила надіслати повну передоплату, а після цього зникала або блокувала покупців.
На шахрайську схему натрапило близько 500 людей. Внаслідок цього фігурантка справи отримала загалом 500 тис. грн. За скоєний злочин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
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Подібний випадок трапився на початку жовтня у Дніпрі. Поліція викрила власників онлайн-магазину, який продавав косметику.
Злочинці просили передоплату 100%, а після отримання коштів змінювали номери телефонів, або брехали про затримання постачання. Загалом вони ошукали близбько 50 людей на 300 тис. грн.
Фото: Кіберполіція