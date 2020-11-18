У Кіровоградській області кіберполіція викрила 21-річну дівчину, яка займалася шахрайством у мережі. Вона створювала сторінки у соціальних мережах, де нібито продавала одяг.

Коли хтось хотів придбати товар, дівчина просила надіслати повну передоплату, а після цього зникала або блокувала покупців.







На Кіровоградщині дівчина продала неіснуючий одяг на 500 тис. грн / 2 фотографии

На шахрайську схему натрапило близько 500 людей. Внаслідок цього фігурантка справи отримала загалом 500 тис. грн. За скоєний злочин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Читайте: Понад 9 тонн фальсифікату: в Києві підробляли каву світових брендів

Подібний випадок трапився на початку жовтня у Дніпрі. Поліція викрила власників онлайн-магазину, який продавав косметику.

Злочинці просили передоплату 100%, а після отримання коштів змінювали номери телефонів, або брехали про затримання постачання. Загалом вони ошукали близбько 50 людей на 300 тис. грн.

Фото: Кіберполіція