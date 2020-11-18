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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве водитель маршрутки возил пассажиров под кайфом

В Киеве водитель маршрутного такси перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Патрульная полиция заметила, как транспортное средство нарушает правила дорожного движения.

Мужчина за рулем был без защитной маски и к тому же разговаривал по телефону. Остановив маршрутку, правоохранители заметили у мужчины признаки наркотического опьянения.

Во время обысков в салоне нашли пакет с порошкообразным веществом, а также бутылку с веществом бурого цвета, которая, вероятно, содержит наркотические вещества.

  • маршрутка Київ
  • маршрутка Київ
  • маршрутка Київ
  • маршрутка Київ
В Киеве водитель маршрутки возил пассажиров под кайфом / 2 фотографии

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Водитель отказался пройди медицинский осмотр, а свое состояние объяснил употреблением лекарств от зубной боли, название которых он забыл.

В Киеве на ходу загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелось маршрутное такси. На помощь сразу бросились люди, которые проезжали мимо. Огонь погасили с помощью огнетушителей еще до приезда спасателей.

Во время инцидента никто не пострадал.

Фото: Патрульная полиция Киева

Источник: Патрульная полиция

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