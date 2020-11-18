У Києві водій маршрутного таксі перевозив пасажирів у стані наркотичного сп’яніння. Патрульна поліція помітила, як транспортний засіб порушує правила дорожнього руху.

Чоловік за кермом був без захисної маски і до того ж розмовляв телефоном. Зупивнши машрутку, правоохоронці помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час обшуків у салоні знайшли пакунок з порошкоподібною речовиною, а також пляшку з речовиною бурого кольору, яка, ймовірно, містить накротичні речовини.







У Києві водій маршрутки возив пасажирів під кайфом / 2 фотографии

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Водій відмовився пройди медичний огляд, а свій стан пояснив вживанням ліків від зубного болю, назву яких він забув.

У Києві на ходу загорілася маршрутка

У Києві під час руху загорілося маршрутне таксі. На допомогу одразу кинулися люди, які проїжджали повз. Вогонь погасили за допомогою вогнегасників ще до приїзду рятувальників.

Під час інциденту ніхто не постраждав.

Фото: Патрульна поліція Києва