Великобритания запрещает использование мобильных телефонов во время вождения

Правительство Великобритании обновляет закон, запрещающий водителям пользоваться телефоном любым способом, а не только звонить и писать текстовые сообщения.

Водители, которые каким-либо образом используют портативные телефоны за рулем получат штраф в размере £200 (примерно 7 327 грн).

Сейчас звонки и текстовые сообщения на мобильном телефоне во время вождения являются незаконными.

Однако фотографирования, прокрутка плейлиста или даже игры на телефонах не были запрещены к этому времени, что позволяет водителям избежать обвинений, если их заметят с телефоном.

Правительство обновит закон, чтобы закрыть юридическую лазейку, которая в настоящее время определяет правонарушение как только интерактивное общение.

— Наши дороги — одни из самых безопасных в мире, но мы хотим, чтобы они были еще безопаснее, введя обновленный закон, — сказала министерка дорог Баронесса Вир.

Правительство заявило, что это изменение, которое должно вступить в силу после 12-недельных консультаций с общественностью, позволит полиции принять немедленные меры, если они увидят водителя, держащего телефон за рулем.

Правонарушение повлечет за собой штраф в размере £200 (примерно 7 327 грн) и шесть баллов на водительских правах. Автоматический бан обычно срабатывает, когда водители набирают 12 баллов за нарушения.

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Автомобилисты по-прежнему смогут использовать телефоны в качестве устройств для оплаты товаров или услуг на предприятиях общественного питания, например, на вынос.

В то же время, они могут использовать телефон для навигации, если для этого водителю не потребуется его держать.

— Использование мобильного телефона во время вождения невероятно опасно, а отвлечение внимания за рулем может навсегда изменить жизни. Полиция будет принимать решительные меры против тех, кто незаконно пользуется портативным мобильным телефоном, и предложения по уточнению закона приветствуются, — сказал главный констебль Энтони Бэнгхэм.

Автомобильная организация AA приветствовала ужесточение законодательства.

— Водители должны быть сосредоточены на дороге, а не на твите или электронном письме, которое только что пришло на их телефон, — сказал глава дорожной политики Джек Казенс.

Также он добавил, что Великобритания усилит патрули, которые будут наблюдать за водителями.

Этот шаг может разочаровать участников кампании, которые призвали министров пойти еще дальше и запретить использование громкой связи во время вождения.

В прошлом году отборочный комитет по транспорту общин рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о запрете использования телефонов с громкой связью за рулем, заявив, что они тоже представляют опасность.

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