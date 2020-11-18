Безвіз з Індонезією: Кабмін схвалив угоду

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект угоди з урядом Індонезії про взаємне скасування візових вимог.

Українці зможуть без віз перебувати в Індонезії до 30 днів упродовж кожного нового візиту. Натомість індонезійці мають право кожні 30 днів із 60 можливих перебувати в Україні без оформлення візових документів.

Уряд ухвалив рішення без обговорення – усі міністри підтримали таку ініціативу.

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За три роки дії безвізового режиму майже 49 млн українців здійснили поїздки до країн Євросоюзу.

Найпопулярнішими країнами стали Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Італія, Австрія, Німеччина, Греція та Іспанія.

Водночас зазначається, що пасажиропотік до країн, де діє безвіз, щороку зростає.