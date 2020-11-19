22 ноября в семи областных центрах и четырех крупных городах будут выбирать мэров среди двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей в первом туре.

По данным ЦИК, в воскресенье состоится второй тур в целом в 11 городах:

Днепр; Львов; Ужгород; Полтава; Николаев Ровно; Черкассы Бердянск; Дрогобыч; Славянск; Никополь.

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Правила безопасности на участках неизменные: маска, личная ручка и соблюдение дистанции.

Для людей с симптомами болезни будет отдельная кабинка для голосования.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине прошли выборы мэров, сельских голов, а также депутатов местных горсоветов и райсоветов.

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