PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Днепр, Львов, Ужгород и еще восемь городов 22 ноября будут выбирать мэров

22 ноября в семи областных центрах и четырех крупных городах будут выбирать мэров среди двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей в первом туре.

По данным ЦИК, в воскресенье состоится второй тур в целом в 11 городах:

  1. Днепр;
  2. Львов;
  3. Ужгород;
  4. Полтава;
  5. Николаев
  6. Ровно;
  7. Черкассы
  8. Бердянск;
  9. Дрогобыч;
  10. Славянск;
  11. Никополь.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Правила безопасности на участках неизменные: маска, личная ручка и соблюдение дистанции.

Для людей с симптомами болезни будет отдельная кабинка для голосования.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине прошли выборы мэров, сельских голов, а также депутатов местных горсоветов и райсоветов.

Подробнее о местных выборах 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка