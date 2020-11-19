22 ноября в семи областных центрах и четырех крупных городах будут выбирать мэров среди двух кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей в первом туре.
По данным ЦИК, в воскресенье состоится второй тур в целом в 11 городах:
- Днепр;
- Львов;
- Ужгород;
- Полтава;
- Николаев
- Ровно;
- Черкассы
- Бердянск;
- Дрогобыч;
- Славянск;
- Никополь.
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Правила безопасности на участках неизменные: маска, личная ручка и соблюдение дистанции.
Для людей с симптомами болезни будет отдельная кабинка для голосования.
Местные выборы в Украине
25 октября в Украине прошли выборы мэров, сельских голов, а также депутатов местных горсоветов и райсоветов.
Подробнее о местных выборах 2020 читайте на Фактах ICTV.