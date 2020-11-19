22 листопада у семи обласних центрах та чотирьох великих містах обиратимуть мерів серед двох кандидатів, які отримали найбільшу підтримку виборців у першому турі.

За даними ЦВК, у неділю відбудеться другий тур загалом у 11 містах:

Дніпро; Львів; Ужгород; Полтава; Миколаїв; Рівне; Черкаси; Бердянськ; Дрогобич; Слов’янськ; Нікополь.

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