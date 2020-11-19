22 листопада у семи обласних центрах та чотирьох великих містах обиратимуть мерів серед двох кандидатів, які отримали найбільшу підтримку виборців у першому турі.
За даними ЦВК, у неділю відбудеться другий тур загалом у 11 містах:
- Дніпро;
- Львів;
- Ужгород;
- Полтава;
- Миколаїв;
- Рівне;
- Черкаси;
- Бердянськ;
- Дрогобич;
- Слов’янськ;
- Нікополь.
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Правила безпеки на дільницях незмінні: маска, особиста ручка та дотримання дистанції.
Для людей із симптомами хвороби буде окрема кабінка для голосування.
Місцеві вибори в Україні
25 жовтня в Україні пройшли вибори мерів, сільських голів, а також депутатів місцевих міськрад і райрад.
Детальніше про місцеві вибори 2020 читайте на Фактах ICTV.