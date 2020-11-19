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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Дніпро, Львів, Ужгород та ще вісім міст 22 листопада обиратимуть мерів

22 листопада у семи обласних центрах та чотирьох великих містах обиратимуть мерів серед двох кандидатів, які отримали найбільшу підтримку виборців у першому турі.

За даними ЦВК, у неділю відбудеться другий тур загалом у 11 містах:

  1. Дніпро;
  2. Львів;
  3. Ужгород;
  4. Полтава;
  5. Миколаїв;
  6. Рівне;
  7. Черкаси;
  8. Бердянськ;
  9. Дрогобич;
  10. Слов’янськ;
  11. Нікополь.

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Правила безпеки на дільницях незмінні: маска, особиста ручка та дотримання дистанції.

Для людей із симптомами хвороби буде окрема кабінка для голосування.

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Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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