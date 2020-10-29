В Ровенской области бывший сотрудник правоохранительных органов, который не прошел переаттестацию, вместе с сообщником пытался купить должность начальника Нацполиции в регионе.

За это он готов был заплатить работнику отдела кадров $1 млн.

Он надеялся, что тот будет способствовать успешному прохождению конкурса.

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Взяточников задержали, в их домах провели обыски. Им сообщили о подозрении по факту предложения предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Сейчас следствие продолжается.

Задержание взяточников

В Сумской области разоблачили двух полицейских, которые систематически требовали от предпринимателя взятки на сумму 60 тыс. грн.

Вместо этого они обещали не мешать ему продавать древесину.

Подробнее о задержании взяточников читайте на Фактах ICTV.