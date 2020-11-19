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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Лучший эскиз Большого герба Украины: кто победил в конкурсе

Жюри выбрало лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект Алексея Кохана.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.

Большой Государственный герб — какой эскиз выбрали

Победителей определяло профессиональное жюри во главе с Андреем Гречило, автором Малого герба.

Все члены являются экспертами по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведенью. Всего к конкурсу были допущены 112 работ.

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Следующий шаг — Минюст подготовит проект закона Украины О государственных символах, который передадут в Верховную Раду.

Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством — соответствующий эскиз официально оформят как большой Государственный Герб.

В конце августа Верховная Рада поддержала постановление о проведении конкурса на лучший эскиз Большого герба Украины.

Со времени провозглашения независимости Украина не имеет утвержденного большого Государственного герба.

Несмотря на принятие постановления о Государственном гербе в феврале 1992 года, золотой Трезубец на синем щите имеет статус малого герба.

Источник: Минкульт

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