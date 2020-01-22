Рада защитит государственные символы Украины новым законом

22 января первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах Украины.

– К большому сожалению, за 28 лет независимости мы не смогли выполнить требование Конституции Украины, что предусмотрено в 92-й статье. У нас нет закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины. Также мы должны унифицировать порядок использования и защиты символов украинского государства, – сказал Стефанчук.

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Это заявление он сделал во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины по случаю Дня соборности Украины.

По его словам, законопроект необходимо будет разработать и принять именно этой каденции Верховной Рады.

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