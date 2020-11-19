Великий Державний герб – який ескіз обрали

Журі обрало найкращий ескіз Великого Державного герба України. Першу премію отримав проект Олексія Кохана.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

Переможців визначало фахове журі на чолі з Андрієм Гречило, автором Малого герба.

Усі члени є експертами з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт.

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Наступний крок – Мін’юст підготує проект закону України Про державні символи, який передадуть до Верховної Ради.

Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю – відповідний ескіз офіційно оформлять як великий Державний Герб.

У кінці серпня Верховна Рада підтримала постанову про проведення конкурсу на кращий ескіз Великого герба України.

З часу проголошення незалежності Україна не має затвердженого великого Державного герба.

Незважаючи на ухвалення постанови про Державний герб у лютому 1992 року, золотий Тризуб на синьому щиті має статус малого герба.