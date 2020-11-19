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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Что такое общественное место, где нужно носить маски — объяснение Минрегиона

За пребывание в общественном месте без маски украинцев будут штрафовать от 170 до 255 грн.

На законодательном уровне определения термина общественное место есть лишь в законе Украины О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

К общественным местам относятся следующие объекты:

  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории учреждений здравоохранения;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки;
  • помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходах;
  • транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
  • рестораны;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
  • помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
  • общежития;
  • аэропорты и вокзалы.

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В то же время, органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мер.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах без средств защиты.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.

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