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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Штрафи за відсутність маски у громадський місцях – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту.

Йдеться про закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби №1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада.

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За перебування у громадському місці без маски українців штрафуватимуть від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 255 грн).

Також для любителів носити маски на підборідді у законі є уточнення про те, що засіб індивідуального захисту має закривати ніс та рот.

Штрафи за відсутність маски у громадський місцях – Зеленський підписав закон

6 листопада Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановлюються штрафи за не носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тисяч гривень.

Джерело: Офіс президента

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