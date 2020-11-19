75% украинцев поддерживают введение штрафов за отсутствие маски в общественных местах и ​​транспорте.

Выступают против 24% респондентов, свидетельствуют данные социологической группы Рейтинг.

83% украинцев заявили, что часто одевают защитную маску, 14% — редко, 3% — почти никогда.

Часто дезинфицируют руки 70% респондентов, 23% — иногда, 6% — никогда.

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75% украинцев поддерживают штрафы за отсутствие защитной маски — опрос / 2 фотографии

Только 14% часто используют рукавицы, 33% — иногда, 53% — никогда.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 15-17 ноября 2020 среди 3 тыс. респондентов по всей Украине, кроме оккупированного Донбасса и Крыма.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1,8%.

Половина украинцев поддерживает карантин

Карантин выходного дня поддерживает 49% украинцев. Столько же против, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

В то же время только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 62% — не согласны с этим.