Голова НАБУ гарантовано залишиться на посаді попри рішення КСУ – Зеленський

Володимир Зеленский 19 листопада зустрівся з послами G7, аби обговорити шляхи виходу з конституційної кризи в Україні. Під час зустрічі Зеленський запевнив послів у тому, що гарантує збереження Національного антикорупційного бюро та посади директора установи Артема Ситника попри рішення українського Конституційного суду.

Він зазначив, що рішення суду не може скасувати функціонування НАБУ та не ставить під сумнів статус установи як правоохоронного органу.

– Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді, – сказав Зеленський.

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Артем Ситник додав, що КСУ не заважає НАБУ незалежно виконувати його обов’язки. Нині бюро активно співпрацює з владою, аби знешкодити потенційні загрози, які створило рішення КСУ.











Зеленський – послам G7: Ситник залишиться на посаді глави НАБУ / 3 фотографии

Володимир Зеленський наголосив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного Суду. А також відмітив, що першочерговим завданням для української влади є забезпечення діяльності антикорупційних органів та відновлення системи електронного декларування.

ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост директора НАБУ

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади. ОАСК виявив невиконання рішення Конституційного Суду.

Окружний адміністративний суд Києва 28 серпня ухвалив рішення, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників протягом місяця. Рішення ухвалили через позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.

Фото: Офіс президента