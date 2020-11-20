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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Арахамия сдал два теста на Covid-19 и получил разные результаты

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия находится на самоизоляции дома. Политик сдал повторный тест на коронавирус и сейчас ожидает результатов.

Об этом сообщила Юлия Палийчук — пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Украины. По ее словам, пока коронавирус в Арахамии не подтвердился. Он сделал два тестирования и получил разные результаты: один тест был положительным, а другой отрицательным.

— Поэтому политик решил самоизолироваться. Ему провели еще одно тестирование. Пока он продолжает работать дистанционно и ждет результата.

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Коронавирус у народных депутатов

По состоянию на 16 ноября в Верховной Раде зафиксировано более 90 случаев коронавирусной инфекции. Сейчас болеет 27 народных депутатов. В частности заразился председатель правительства Дмитрий Разумков.

Фото: УНИАН

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