Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на положительный сигнал от МВФ для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Об этом он сообщил после видеоконференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером.

— Поддержка Международного валютного фонда — это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу, — отметил глава правительства.

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Также стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества, реформы в Украине и выполнение структурных маяков, предусмотренных в Меморандуме Украины с МВФ по программе stand-by.

Накануне представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда до конца 2020 или в начале 2021 года.

По его словам, вместе с деньгами от МВФ Украина должна получить и макрофинансовую помощь от ЕС.