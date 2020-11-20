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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Шмигаль сподівається на позитивний сигнал від МВФ для отримання Україною траншу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на позитивний сигнал від МВФ для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про це він повідомив після відеоконференції з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером.

– Підтримка Міжнародного валютного фонду — це маркер стабільності для України, всього міжнародного фінансового середовища та банківського ринку. Наші з вами команди працюють практично щодня, і я дякую їм за фактично цілодобову роботу, – зазначив очільник уряду.

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Також сторони обговорили зміцнення фінансового співробітництва, реформи в Україні та виконання структурних маяків, передбачених у Меморандумі України з МВФ за програмою stand-by.

Напередодні представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Україна може отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 або на початку 2021 року.

За його словами, разом з грошима від МВФ Україна повинна отримати і макрофінансову допомогу від ЄС.

Джерело: Урядовий портал

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