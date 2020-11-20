В Одессе вводят карантин выходного дня, хотя неделю назад, 14 и 15 ноября, местные власти отказались от предложенных правительством противоэпидемических мер.

С полуночи субботы, 21 ноября, до полночи понедельника, 23 ноября, в городе также будут действовать ограничения на работу развлекательных заведений, кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Кроме того, представители местных властей напомнили жителям города о необходимости соблюдения масочного режима, ведь с 21 числа в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски.

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Карантин в Одессе

Карантин выходного дня начал действовать в Украине с 14 ноября.

Однако во время первых карантинных выходных Одесса отказалась вводить эти меры.

На тот момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не приняли никаких решений относительно ужесточения мер. Подробнее о карантине в Одессе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Одесский горсовет