В Одесі запроваджують карантин вихідного дня, хоча тиждень тому, 14 і 15 листопада, місцева влада відмовилася від запропонованих урядом протиепідемічних заходів.

З опівночі суботи, 21 листопада, до опівночі понеділка, 23 листопада, у місті також діятимуть обмеження на роботу розважальних закладів, кафе і ресторани зможуть працювати лише навиніс.

Крім того, представники місцевої влади нагадали мешканцям міста про необхідність дотримання маскового режиму, адже з 21 числа в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски.

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Карантин в Одесі

Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада.

Однак під час перших карантинних вихідних Одеса відмовилася запроваджувати ці заходи.

Тоді обласна та міська комісії ТЕБ та НС не ухвалили жодних рішень щодо посилення заходів. Детальніше про карантин в Одесі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Одеська міськрада