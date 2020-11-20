В Одесі запроваджують карантин вихідного дня, хоча тиждень тому, 14 і 15 листопада, місцева влада відмовилася від запропонованих урядом протиепідемічних заходів.
З опівночі суботи, 21 листопада, до опівночі понеділка, 23 листопада, у місті також діятимуть обмеження на роботу розважальних закладів, кафе і ресторани зможуть працювати лише навиніс.
Крім того, представники місцевої влади нагадали мешканцям міста про необхідність дотримання маскового режиму, адже з 21 числа в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски.
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Карантин в Одесі
Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада.
Однак під час перших карантинних вихідних Одеса відмовилася запроваджувати ці заходи.
Тоді обласна та міська комісії ТЕБ та НС не ухвалили жодних рішень щодо посилення заходів. Детальніше про карантин в Одесі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Одеська міськрада