PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Грубнік |

В Одесі запроваджують карантин вихідного дня

В Одесі запроваджують карантин вихідного дня, хоча тиждень тому, 14 і 15 листопада, місцева влада відмовилася від запропонованих урядом протиепідемічних заходів.

З опівночі суботи, 21 листопада, до опівночі понеділка, 23 листопада, у місті також діятимуть обмеження на роботу розважальних закладів, кафе і ресторани зможуть працювати лише навиніс.

Крім того, представники місцевої влади нагадали мешканцям міста про необхідність дотримання маскового режиму, адже з 21 числа в Україні почнуть штрафувати за відсутність маски.

Читайте: Розваги лише у будні. Чи допоможе Україні карантин вихідного дня

Карантин в Одесі

Карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада.

Однак під час перших карантинних вихідних Одеса відмовилася запроваджувати ці заходи.

Тоді обласна та міська комісії ТЕБ та НС не ухвалили жодних рішень щодо посилення заходів. Детальніше про карантин в Одесі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Одеська міськрада

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка