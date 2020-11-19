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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Наша окружающая среда будет защищена — нардеп Гончаренко объявил о создании нового межфракционного объединения

25 народных депутатов Украины, представляющих все парламентские фракции и группы, создали межфракционное объединение Чистая энергия – здоровая окружающая среда, сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Сопредседателями объединения стали Арсений Пушкаренко (Слуга народа), Юлия Клименко (Голос), Дмитрий Лубинец (За майбутнє), Алексей Гончаренко (Европейская солидарность), Алексей Кучеренко (Батькивщина), Александр Лукашев (Оппозиционная платформа — За жизнь), Максим Ефимов (Доверие).

– Сегодня в Верховной Раде создано межфракционное объединение Чистая энергия – здоровая окружающая среда. В его состав вошли 25 депутатов из всех фракций и групп, что демонстрирует важность темы, с которой мы планируем работать, – заявил Гончаренко.

По его словам, цель создания объединения – помогать развитию в Украине возобновляемой энергетики.

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При этом Гончаренко отметил, что привлечение $12 млрд инвестиций в сектор ВИЭ — не единственный плюс развития отрасли.

– Это не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена, – отмечает Гончаренко.

Согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельный вес энергии, производимой из возобновляемых источников, в этот период должен достичь 25%.

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Проблема с мусором в Украине

Украина ежегодно перерабатывает лишь 5-7% из более 400 млн т производимых отходов. После вспышки коронавируса обострилась ситуация з медотходами, которые часто выбрасываются незаконно, несмотря на то, что в Украине есть предприятия, готовые безопасно и законно утилизировать мусор.

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