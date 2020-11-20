Відходи гірничої промисловості дозволять використовувати в будівництві – екологи

Нове законодавство про управління відходами дозволить використовувати відходи гірничої промисловості в будівництві, повідомили в громадському формуванні Екологічний патруль.

Повідомляється, що згідно з проектом нового закону №2207-1д Про управління відходами, який ухвалено в першому читанні, вже не вважаються відходами відходи добувної промисловості, які утворилися внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, обробки та зберігання корисних копалин і розробки родовищ корисних копалин. Це дозволить використовувати їх під час будівництва.

Крім того, вводиться термін сортування, розширена відповідальність виробника. Більше не вважаються біологічними відходами трупи тварин.

Воднчас Екопатруль зазначає, що в законопроекті відсутні норми, які стосуються відносин домогосподарств, згадки про обов’язковий Договір на вивезення сміття для населення або алгоритм взаємодії, поняття інвентаризації відходів, технічні паспорти відходів, реєстрові карти відходів.

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Екопатруль зазначає, що законопроект загалом спрямований на зменшення відходів і пропонує механізми, які можуть збільшити зацікавленість у переробці сміття у всіх сферах. Однак окремі положення все ж варто прописати детальніше, тому організація планує напрацьовувати поправки до тексту законопроекту до другого читання.

Окремо хочемо відзначити протиріччя щодо оператора, який буде надавати послуги зі збору побутових відходів та здійснювати роздільний збір. Майже всі статті закону спрямовані на монополію муніципальних служб. Ми звертали увагу на це ще на громадських слуханнях, але, на жаль, не були почуті, – відзначили в організації, додавши, що дискусія з цього питання триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Гончаренко оголосив про створення нового міжфракційного об’єднання Чиста енергія.

Джерело: Uaprom.info