Медицинская система Украины не выдержит 30 тыс. больных Covid-19 за сутки — Степанов

Медицинская система Украины не выдержит нагрузки, если количества больных Covid-19 возрастет до 30 тыс. за сутки.

Тогда Минздрав потребует введения более жестких ограничительных мер. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава министерства Максим Степанов.

— Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель — это количество людей, которые госпитализируются. Показатель почти 30 тыс. больных за сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по нагрузке на медицинскую систему, — сказал Степанов.

Он отметил, что страна сейчас может обеспечить около 80 тыс. коек для больных коронавирусом.

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По словам Степанова, соблюдение установленных в стране противоэпидемических правил, в частности предусмотренных карантином выходного дня, позволит избежать коллапса медицинской системы и введения полного локдауна.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 ноября в Украине официально подтвердили 612 665 ​​случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 14 580 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.