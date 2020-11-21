Медична система України не витримає 30 тис. хворих на Covid-19 за добу – Степанов

Медична система України не витримає навантаження, якщо кількості хворих на Covid-19 зросте до 30 тис. на добу.

Тоді МОЗ вимагатиме введення більш жорстких обмежувальних заходів. Про це в ефірі одного з телеканалі заявив очільник міністерства Максим Степанов.

– Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник – це кількість людей, які госпіталізуються. Показник майже 30 тис. хворих на добу впродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему, – сказав Степанов.

Він зазначив, що країна наразі може забезпечити близько 80 тис. ліжок для хворих на коронавірус.

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За словами Степанова, дотримання встановлених у країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином вихідного дня, дозволить уникнути колапсу медичної системи і введення повного локдауну.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 листопада в Україні офіційно підтвердили 612 665 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили ще 14 580 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.