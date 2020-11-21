За пребывание в общественном месте без маски украинцев будут штрафовать от 170 до 255 грн.
На законодательном уровне определения термина общественное место есть лишь в законе Украины О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.
Общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
К общественным местам относятся следующие объекты:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходах;
- транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров;
- рестораны;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
- помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- помещения гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- общежития;
- аэропорты и вокзалы.
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В то же время, органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мер.
6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных местах без средств защиты.
Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.