По состоянию на 13.00 средняя явка на выборах мэров составляла 12,70%. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. Поскольку в 13.00 15 ноября она составила 10,78%.

Самые высокие показатели на повторном голосовании 22 ноября фиксируют в Славянске, Днепре и Никополе.

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Явка во втором туре выборов мэра в 11 городах:

Днепр — 13,24%

Никополь — 12,91%

Славянск — 18,14%

Ужгород — 12,19%

Бердянск — 12,38%

Львов — 12,89%

Дрогобыч — 11,46%

Николаев — 12,26%

Полтава — 11,15%

Ровно — 12,35%

Черкассы — 11,59%

По информации Гражданской сети Опора, по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 9,7%. В ЦИК напомнили, что избиратели еще могут проголосовать до закрытия участков, то есть до 20.00.

Повторное голосование за мэров в 11 городах было назначено из-за того, что в первом туре местных выборов 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Как проходит голосование в условиях карантина и кто баллотируется — можно прочитать в нашем материале.

Источник: ЦИК