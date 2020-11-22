По состоянию на 13.00 средняя явка на выборах мэров составляла 12,70%. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.
Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. Поскольку в 13.00 15 ноября она составила 10,78%.
Самые высокие показатели на повторном голосовании 22 ноября фиксируют в Славянске, Днепре и Никополе.
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Явка во втором туре выборов мэра в 11 городах:
- Днепр — 13,24%
- Никополь — 12,91%
- Славянск — 18,14%
- Ужгород — 12,19%
- Бердянск — 12,38%
- Львов — 12,89%
- Дрогобыч — 11,46%
- Николаев — 12,26%
- Полтава — 11,15%
- Ровно — 12,35%
- Черкассы — 11,59%
По информации Гражданской сети Опора, по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 9,7%. В ЦИК напомнили, что избиратели еще могут проголосовать до закрытия участков, то есть до 20.00.
Повторное голосование за мэров в 11 городах было назначено из-за того, что в первом туре местных выборов 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Как проходит голосование в условиях карантина и кто баллотируется — можно прочитать в нашем материале.
Источник: ЦИК