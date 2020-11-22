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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

ЦВК назвала середню явку у другому турі місцевих виборів

Станом на 13.00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70%. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

Якщо порівняти з повторним голосуванням минулого тижня, то явка збільшилась майже на 2%. Оскільки о 13.00 15 листопада вона становила 10,78%.

Найвищі показники на повторному голосуванні 22 листопада фіксують у Слов’янську, Дніпрі та Нікополі.

Читайте: Другий тур місцевих виборів 2020 проходить без серйозних порушень – ЦВК

Явка у другому турі виборів мера в 11 містах:

  • Дніпро 13,24%
  • Нікополь 12,91%
  • Слов’янськ 18,14%
  • Ужгород 12,19%
  • Бердянськ 12,38%
  • Львів 12,89%
  • Дрогобич 11,46%
  • Миколаїв 12,26%
  • Полтава 11,15%
  • Рівне 12,35%
  • Черкаси 11,59%

За інформацією Громадянської мережі Опора, станом на 12.00 явка виборців становила 9,7 %. У ЦВК нагадали, що виборці ще можуть проголосувати до закриття дільниць, тобто до 20.00.

Повторне голосування за мерів в 11 містах було призначене через те, що у першому турі місцевих виборів 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

Як відбувається голосування в умовах карантину і хто балотується – можна прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: ЦВК

Фото: Dreamstime

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