Станом на 13.00 середня явка на виборах міських голів становила 12,70%. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.
Якщо порівняти з повторним голосуванням минулого тижня, то явка збільшилась майже на 2%. Оскільки о 13.00 15 листопада вона становила 10,78%.
Найвищі показники на повторному голосуванні 22 листопада фіксують у Слов’янську, Дніпрі та Нікополі.
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Явка у другому турі виборів мера в 11 містах:
- Дніпро 13,24%
- Нікополь 12,91%
- Слов’янськ 18,14%
- Ужгород 12,19%
- Бердянськ 12,38%
- Львів 12,89%
- Дрогобич 11,46%
- Миколаїв 12,26%
- Полтава 11,15%
- Рівне 12,35%
- Черкаси 11,59%
За інформацією Громадянської мережі Опора, станом на 12.00 явка виборців становила 9,7 %. У ЦВК нагадали, що виборці ще можуть проголосувати до закриття дільниць, тобто до 20.00.
Повторне голосування за мерів в 11 містах було призначене через те, що у першому турі місцевих виборів 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів.
Як відбувається голосування в умовах карантину і хто балотується – можна прочитати у нашому матеріалі.
Джерело: ЦВК