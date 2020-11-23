Транша МВФ в этом году не будет — Милованов

Украина не получит транш от Международного валютного фонда в 2020 году.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— В этом году транша МВФ не будет. Это не реально. Календарно мы не успеваем. Можно получить миссию МВФ, а также, если поработать, достижение договоренностей на рабочем уровне, — заявил Тимофей Милованов.

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Он добавил, что достижение договоренностей на рабочем уровне в 2020 году — важный шаг для Украины, поскольку это даст положительный сигнал для финансовых рынков.

— Это позволит Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, — отметил Милованов.

Накануне представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда до конца 2020 или в начале 2021 года.

По его словам, вместе с деньгами от МВФ Украина должна получить и макрофинансовую помощь от ЕС.