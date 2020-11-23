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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Траншу МВФ цього року не буде – Милованов

Україна не отримає транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Цього року траншу МВФ не буде. Це не реально. Календарно ми не встигаємо. Можливо отримати місію МВФ, а також, якщо плідно попрацювати, досягнення домовленостей на робочому рівні, – заявив Тимофій Милованов.

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Він додав, що досягнення домовленостей на робочу рівні у 2020 році – важливий крок для України, бо це дасть позитивний сигнал для фінансових ринків.

– Це дозволить Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватися перемовини з МВФ, – зазначив Милованов.

Напередодні представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Україна може отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 або на початку 2021 року.

За його словами, разом з грошима від МВФ Україна повинна отримати і макрофінансову допомогу від ЄС.

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