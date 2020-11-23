Взяточничество в Киеве: полицейские требовали деньги и удерживали мужчину

В Киеве полицейские незаконно удерживали мужчину и вымогали у него взятку в размере $10 тыс.

Трое стражей порядка под видом покупателей автомобиля задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого.

Их обвинили в том, что авто якобы ворованное.

За непривлечение к уголовной ответственности полицейские требовали взятку. Они заставили львовянина позвонить брату, чтобы тот привез часть суммы в указанное ими место.











В Киеве полицейские незаконно удерживали мужчину и требовали $10 тыс. / 3 фотографии

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В то же время злоумышленники надели на мужчину наручники и поехали забирать “откупные”. Другого человека в это время незаконно удерживали в одном из кабинетов Соломенского управления полиции для подстраховки.

Полицейские успели получить €2 тыс., а еще $2,5 тыс. разрешили привести позже.

Сейчас трем фигурантам уже объявили о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Взяточничество в Харьковской области

Харьковского топ-налоговика взяли с поличным, когда он требовал 100 тыс. грн неправомерной выгоды от местного предпринимателя.

За это взяточник обещал не привлекать того к уголовной ответственности.