Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка

У Києві поліцейські незаконно утримували чоловіка та вимагали у нього хабар в розмірі $10 тис.
Троє правоохоронців під виглядом покупців автомобіля затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого.
Їх звинуватили у тому, що авто начебто було викрадене.
За непритягнення до кримінальної відповідальності поліцейські вимагали хабар. Вони змусили львів’янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце.
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Водночас зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати “відкупні”. Іншого чоловіка у цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки.
Поліцейські встигли отримати €2 тис., а ще $2,5 тис. дозволили привести пізніше.
Наразі трьом фігурантам вже оголосили про підозру, досудове розслідування ще триває.
Хабарництво на Харківщині
Харківського топ-податківця взяли на гарячому, коли він вимагав 100 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця.
За це хабарник обіцяв не притягувати того до кримінальної відповідальності.