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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

У Києві поліцейські незаконно утримували чоловіка та вимагали $10 тис.

У Києві поліцейські незаконно утримували чоловіка та вимагали у нього хабар в розмірі $10 тис.

Троє правоохоронців під виглядом покупців автомобіля затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого.

Їх звинуватили у тому, що авто начебто було викрадене.

За непритягнення до кримінальної відповідальності поліцейські вимагали хабар. Вони змусили львів’янина зателефонувати братові, аби той привіз частину суми у зазначене ними місце.

  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
  • Хабарництво у Києві: поліцейські вимагали гроші та утримували чоловіка
У Києві поліцейські незаконно утримували чоловіка та вимагали $10 тис. / 3 фотографии

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Водночас зловмисники одягнули на чоловіка кайданки і поїхали забирати “відкупні”. Іншого чоловіка у цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом’янського управління поліції для підстраховки.

Поліцейські встигли отримати €2 тис., а ще $2,5 тис. дозволили привести пізніше.

Наразі трьом фігурантам вже оголосили про підозру, досудове розслідування ще триває.

Хабарництво на Харківщині

Харківського топ-податківця взяли на гарячому, коли він вимагав 100 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця.

За це хабарник обіцяв не притягувати того до кримінальної відповідальності.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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