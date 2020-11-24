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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Не ждите по 5-10 дней: что делать, если врач отказывается тестировать на Covid-19

Мощности государственных лабораторий в Украине позволяют тестировать на коронавирус всех, кого направляют врачи.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Он отметил, что граждане при первых же симптомах ОРВИ должны обращаться к врачам. Если медики отказываются от проведения тестирования, то стоит звонить на горячую линию: 0800 60 20 19.

— Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья. В случае отказа в проведении тестирования обращайтесь на горячую линию, — добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

24 ноября коронавирус подтвердили еще у 12 287 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 647 976. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, за сутки подтвердили 188 новых летальных случаев.

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