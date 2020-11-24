Потужності державних лабораторій в Україні дозволяють тестувати на коронавірус всіх, кого направляють лікарі.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що громадяни за перших симптомів ГРВІ повинні звертатися до лікарів. Якщо медики відмовляються від проведення тестування, то варто телефонувати на гарячу лінію: 0800 60 20 19.

– Не чекайте вдома з симптомами 5-10 днів! За перших ознак ГРВІ звертайтеся до лікаря та інформуйте його про свій стан здоров’я. У разі відмови у проведенні тестування звертайтеся на гарячу лінію, – додав Ляшко.

Коронавірус в Україні

24 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 287 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 647 976. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 11 263 хворих, за добу підтвердили 188 нових летальних випадків.