Изменения в ПДД — что нового

Изменения в правила дорожного движения вступили в силу. Их принял Кабинет министров 11 ноября. Среди них — обязательное использование ремней безопасности для водителей и в такси, а также необходимость для пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Если раньше инструкторы, водители и пассажиры такси могли не пристегиваться ремнем в населенном пункте, то теперь это разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Инструкторы за пределами населенного пункта должны пристегиваться ремнем безопасности.

Читайте: Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД

Велосипедистам теперь можно двигаться полосой для маршрутных транспортных средств. В правительстве считают, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов.

Пешеходы теперь должны обязательно носить светоотражающие элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Под такими элементами имеется в виду или специальную одежду, или просто лента, или наклейка.

Изменился вид трех дорожных знаков:











Ремни безопасности для такси и новые знаки — вступили в силу изменения в правила дорожного движения / 3 фотографии

Начала действовать автофиксация нарушений ПДД

Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

С 19 ноября иностранные граждане, заехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Источник: Алексей Билошицкий

Фото: Алексей Билошицкий