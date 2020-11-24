Изменения в ПДД — что нового

Изменения в правила дорожного движения вступили в силу. Их принял Кабинет министров 11 ноября. Среди них — обязательное использование ремней безопасности для водителей и в такси, а также необходимость для пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Если раньше инструкторы, водители и пассажиры такси могли не пристегиваться ремнем в населенном пункте, то теперь это разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
Инструкторы за пределами населенного пункта должны пристегиваться ремнем безопасности.
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Велосипедистам теперь можно двигаться полосой для маршрутных транспортных средств. В правительстве считают, что такие изменения развивают велосипедную инфраструктуру и уменьшают травматизм среди велосипедистов.
Пешеходы теперь должны обязательно носить светоотражающие элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Под такими элементами имеется в виду или специальную одежду, или просто лента, или наклейка.
Изменился вид трех дорожных знаков:
Начала действовать автофиксация нарушений ПДД
Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.
С 19 ноября иностранные граждане, заехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.
Источник: Алексей Билошицкий
Фото: Алексей Билошицкий