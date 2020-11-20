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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

В Украине начала действовать автофиксация нарушений ПДД водителями евроблях

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

С 19 ноября иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

По словам Геращенко, пограничники при въезде авто на номерах иностранной регистрации будут вносить в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем.

— Дальше, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из Базы данных ГПСУ, — отметил заместитель главы МВД.

Также он отметил, что так уже был оштрафован гражданин Беларуси, водитель автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешенных 50 км/ч, а также гражданин Молдовы, водитель автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч, двигаясь по Южному мосту на левый берег в Киеве.

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Пограничники во время выезда из Украины автомобиля с иностранной регистрацией будут фиксировать факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информировать об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

Если водитель-иностранец отказывается его оплачивать, то ему будет запрещен въезд в Украину.

Если владелец такого авто — гражданин Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания путем ареста имущества или банковских счетов.

Правила выдачи номеров для авто

В Украине изменили правила выдачи номеров для автомобилей.

Кабмин поддержал законопроект, инициированный Министерством внутренних дел, который позволит украинцам самостоятельно выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, что в сервисном центре МВД.

Изготовление номеров для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок планируют передать субъектам хозяйствования.

Источник: Антон Геращенко

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