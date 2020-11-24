Зміни до правил дорожнього руху – що нового

Зміни до правил дорожнього руху набули чинності. Їх ухвалив Кабінет міністрів 11 листопада. Серед них – обов’язкове використання паска безпеки для водіїв і в таксі, а також необхідність для пішоходів носити світловідбивальні елементи в темну пору доби.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Якщо раніше інструктори, водії та пасажири таксі могли не пристібатися паском у населеному пункті, то тепер це дозволяється лише водіям та пасажирам із інвалідністю, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Інструктори за межами населеного пункту повинні пристібатися паском безпеки.

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Велосипедистам тепер можна рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. В уряді вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів.

Пішоходи відтепер мають обов’язково носити світлоповертальні елементи в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Під такими елементами мається на увазі або спеціальний одяг, або просто стрічка чи наклейка.

Змінився вигляд трьох дорожніх знаків:











Паски безпеки для таксі та нові знаки – набули чинності зміни до правил дорожнього руху / 3 фотографии

Почала діяти автофіксація порушень ПДР

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації.

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Джерело: Олексій Білошицький

Фото: Олексій Білошицький