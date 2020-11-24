Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы на 17 января 2021 года. Ранее ТИК приняла решение проводить выборы 31 января, но Центральная избирательная комиссия его отменила.

О дате проведения выборов сообщили в Бориспольской ТИК 23 ноября. Они назначили день проведения выборов, учтя выводы, которые сделали в постановлении ЦИК №500.

Избирательная кампания начнется с 28 ноября 2020 года. Согласно ч. 2 ст. 195 Избирательного кодекса Украины, избирательный процесс начинается за 50 дней до дня повторных местных выборов.

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Повторные местные выборы проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Выборы городского головы Борисполя проведут в связи со смертью действующего мэра города Анатолия Федорчука, который победил на местных выборах 25 октября.

Предварительные результаты выборов в 11 городах

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины. Мэров избирали жители областных городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентры Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

Во время выборов в полицию поступило 407 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 11 уголовных дел.