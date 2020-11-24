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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

В Борисполе назначили новую дату выборов мэра

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы городского головы на 17 января 2021 года. Ранее ТИК приняла решение проводить выборы 31 января, но Центральная избирательная комиссия его отменила.

О дате проведения выборов сообщили в Бориспольской ТИК 23 ноября. Они назначили день проведения выборов, учтя выводы, которые сделали в постановлении ЦИК №500.

Избирательная кампания начнется с 28 ноября 2020 года. Согласно ч. 2 ст. 195 Избирательного кодекса Украины, избирательный процесс начинается за 50 дней до дня повторных местных выборов.

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постанова №176

постанова №176

Повторные местные выборы проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении.

Выборы городского головы Борисполя проведут в связи со смертью действующего мэра города Анатолия Федорчука, который победил на местных выборах 25 октября.

Предварительные результаты выборов в 11 городах

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины. Мэров избирали жители областных городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентры Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

Во время выборов в полицию поступило 407 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 11 уголовных дел.

Источник: ОПОРА

Фото: Dreamstime

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