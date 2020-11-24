Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови на 17 січня 2021 року. Раніше ТВК ухвалила рішення проводити вибори 31 січня, але Центральна виборча комісія його скасувала.

Про дату проведення виборів повідомили у Бориспільській ТВК 23 листопада. Вони обрали день проведення виборів, врахувавши висновки, які зробили у постанові ЦВК №500.

Виборча кампанія почнеться з 28 листопада 2020 року. Згідно з ч. 2 ст. 195 Виборчого кодексу України, виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних місцевих виборів.

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Повторні місцеві вибори проводяться в останню неділю 60-денного строку з дня прийняття рішення про їх призначення.

Вибори міського голови Борисполя проведуть у зв’язку зі смертю чинного мера міста Анатолія Федорчука, який переміг на місцевих виборах 25 жовтня.

Попередні результати виборів в 11 містах

Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України. Міських голів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).

Під час виборів у поліцію надійшло 407 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства, відкрито 11 кримінальних справ.