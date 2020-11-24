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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Тернополе студентов привлекут к лечению больных Covid-19

В Тернополе студенты приобщаются к лечению больных коронавирусом. Пандемия Covid-19 увеличивает нагрузку на медиков, поэтому медицинские учреждения требуют больше работников.

Представители Тернопольской областной государственной администрации обратились в местный медицинский университет с просьбой предоставить больницам специалистов.

На предложение откликнулись некоторые преподаватели и студенты.

— Их будут устраивать на условиях гражданско-правовых договоров. Оплата будет осуществляться в зависимости от категории, где они работают, — сообщила Ольга Ярмоленко — начальник управления здравоохранения в городе.

Коронавирус в Украине

24 ноября стало известно о 12 287 новых случаях коронавируса в Украине. В общем заболело 647 976 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 11 263 пациентов, за последние сутки зафиксировали 188 летальных случаев. Лидером по количеству больных остается Киев.

Фото: Dreamstime

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