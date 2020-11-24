В Тернополе студентов привлекут к лечению больных Covid-19

В Тернополе студенты приобщаются к лечению больных коронавирусом. Пандемия Covid-19 увеличивает нагрузку на медиков, поэтому медицинские учреждения требуют больше работников.
Представители Тернопольской областной государственной администрации обратились в местный медицинский университет с просьбой предоставить больницам специалистов.
На предложение откликнулись некоторые преподаватели и студенты.
— Их будут устраивать на условиях гражданско-правовых договоров. Оплата будет осуществляться в зависимости от категории, где они работают, — сообщила Ольга Ярмоленко — начальник управления здравоохранения в городе.
Коронавирус в Украине
24 ноября стало известно о 12 287 новых случаях коронавируса в Украине. В общем заболело 647 976 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 11 263 пациентов, за последние сутки зафиксировали 188 летальных случаев. Лидером по количеству больных остается Киев.