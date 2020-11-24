У Тернополі студентів залучатимуть до лікування хворих на Covid-19

У Тернополі студенти долучатимуться до лікування хворих на коронавірус. Пандемія Covid-19 збільшує навантаження на медиків, тому медичні заклади потребують більше працівників.

Через це представники Тернопільської обласної державної адміністрації звернулися до місцевого медичного університету з проханням надати лікарням спеціалістів.

На пропозицію відгукнулися деякі викладачі та студенти.

– Їх влаштовуватимуть на умовах цивільно-правових договорів. Оплата здійснюватиметься залежно від категорії, де вони будуть працювати, – повідомила Ольга Ярмоленко – начальник управління охорони здоров’я у місті.

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Коронавірус в Україні

24 листопада стало відомо про 12 287 нових випадків коронавірусу в Україні. Загалом захворіло 647 976 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 11 263 пацієнтів, за останню добу зафіксували 188 летальних випадків. Лідером за кількістю хворих залишається Київ.