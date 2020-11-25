Любая вакцина даст иммунитет от Covid-19 максимум на год – Степанов

Любая вакцина будет предоставлять иммунитет от Covid-19 максимум в течение года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил, что различные препараты имеют разное количество антител к болезни, однако все они со временем исчезают из организма.

— Любая вакцина, которая будет от Covid-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь — в лучшем случае это будет год, — сказал Степанов в программе Зе Интервьюер на YouTube.

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20% украинцев бесплатно вакцинируют от Covid-19 в 2021

18 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что организаторы механизма Covax подтвердили будущее выделение нашей стране вакцины для 20% населения.

По словам Ляшко, вакцину Украина получит бесплатно, а около 4 млн граждан смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.