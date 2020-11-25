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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Будь-яка вакцина дасть імунітет від Covid-19 максимум на рік – Степанов

Будь-яка вакцина надаватиме імунітет від Covid-19 максимум протягом року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і пояснив, що різні препарати мають різну кількість антитіл до хвороби, однак усі вони з часом зникають з організму.

– Будь-яка вакцина, яка буде від Covid-19, вона не буде такою, що один раз зробив щеплення і це на все життя – в найкращому випадку це буде рік, – сказав Степанов у програмі Зе Інтерв’юер на YouTube.

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20% українців безкоштовно вакцинують від Covid-19 у 2021

18 листопада головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що організатори механізму Covax підтвердили майбутнє виділення нашій країні вакцини для 20% населення.

За словами Ляшка, вакцину Україна отримає безкоштовно, а близько 4 млн громадян зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Фото: Dreamstime

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