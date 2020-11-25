Кабмін продовжив виплати на дітей ФОП, які постраждали від карантину

Уряд ухвалив рішення про продовження виплат на дітей ФОПам спрощеної системи першої та другої групи на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року, які вимушені обмежити свою роботу через карантин, який запроваджений через стрімке поширення коронавірусу.

У разі якщо у родині підприємця є діти віком до 10 років держава допомагатиме з їхнім забезпеченням. На кожну дитину виплачуватиметься близько 2 тис. грн.

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Всі заявки, які були подані у травні-серпні 2020 року за цією програмою, будуть подовжені автоматично. Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе близько 1 млрд грн.

Для тих, хто тільки планує звернутися — термін до 15 грудня.

Допомога ФОПам

Громадяни та представники бізнесу отримають економічну підтримку від держави під час карантину. Відповідний законопроект найближчим часом буде подано до Верховної Ради.

Згідно з цим документом, підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу розміром 8 тис. грн.

Підприємства, які не працюватимуть на карантині, отримають компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників.

Джерело: Денис Шмигаль