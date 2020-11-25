Кабмін виділив 5 млрд грн для кредитування бізнесу

Уряд підтримав запуск ще однієї програми підтримки малого та середнього бізнесу. Цього разу Кабмін надав портфельні гарантії від держави щодо кредитування бізнесу.

Йдеться про додаткові 5 млрд грн, які будуть спрямовані на те, щоб здешевити позики для ще більшої кількості підприємств. Відтепер держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець бере в банку.

Це повинно сприяти більш доступному кредитуванню. Строк таких гарантій може бути від 1 до 10 років. Цим самим уряд виконує обіцянку щодо доступу до “дешевих грошей”для малого й середнього бізнесу в Україні.

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Пакет допомоги бізнесу Зеленського

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, який постраждав на тлі пандемії та карантину.

Найближчим часом президент внесе на розгляд до Верховної Ради проект закону про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема, про одноразової матеріальної допомоги.

8 тис. гривень – таку матеріальну допомогу отримають підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин.